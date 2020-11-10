На границе с Венгрией от выстрела умер военный

КИЕВ. 10 ноября. УНН. На Закарпатье, вблизи украинско-венгерской границы, от огнестрельного ранения скончался военнослужащий-пограничник. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Вчера в Закарпатской области после получения огнестрельного ранения скончался пограничник отдела пограничной службы "Соломоново" Чопского отряда", - говорится в сообщении.

О происшествии сообщил военнослужащий, который нес службу по охране украинско-венгерской границы в составе пограничного наряда. "Он услышал выстрел и впоследствии обнаружил своего коллегу (который нес службу со штатным оружием) с огнестрельным ранением", - добавили в ведомстве.

На место происшествия вызвали карету скорой помощи и сотрудников Нацполиции. Медики констатировали смерть 23-летнего военнослужащего срочной службы. В Чопский пограничный отряд он прибыл в начале ноября после завершения курса обучения.

Устанавливаются обстоятельства, которые привели к гибели военнослужащего.

Напомним, в Волновахском районе Донецкой области пошел спать в БМП и умер военный.