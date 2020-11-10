Техническая ошибка: Степанов заявил, что в Украине за сутки не антирекорд COVID-19

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Украине за сутки подтверждено 10 179 новых случаев COVID-19, а не антирекорд в почти 11 тысяч. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки у нас подтвержденных случаев 10 179, я не ошибся 10 179. К сожалению, утром возникла техническая ошибка нашего исполнителя, и он поставил цифру подозрительных случаев - 10 842, но реальная цифра подтвержденных - 10 179", - сказал Степанов.

Напомним, ранее на странице в Facebook Степанова было сообщено об антирекорде в почти 11 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19 в сутки.

Добавим, на прошлой неделе три дня подряд Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом, и уже превысила 10 тысяч в сутки. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на фоне этого сообщил, что Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - в частности, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.