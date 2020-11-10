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Президента Перу отстранили от власти

Президента Перу отстранили от власти

Мартин Вискарра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президента Перу Мартина Вискарра отстранили с занимаемой должности. За такое решение проголосовали 105 депутатов из 130 Конгресса страны. Об этом сообщает "Голос Америки", информирует УНН.

"Конгресс Перу проголосовал за смещение с должности президента Мартина Вискарры в ходе процесса импичмента по обвинениям в коррупции, что стало второй попыткой законодателей отстранить его с занимаемого поста за последние несколько месяцев. Мартин Вискарра обвинялся в том, что, пребывая на посту губернатора он брал взятки от компаний, получивших контракты на проведение общественных работ. Для отстранения президента с должности необходимо 87 голосов. За решение проголосовало 105 депутатов, 19 проголосовали против, еще четверо воздержались", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Вискарра отверг обвинения в коррупции, назвав их "безосновательными" и "ложными".

Как сообщалось ранее в УНН, армянская оппозиция намерена отправить Пашиняна в отставку и аннулировать соглашение по Карабаху.

Источник: УНН
Теги: Перу, импичмент
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