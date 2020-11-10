В Киеве за сутки коронавирус подтвердили у около 750 человек

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В столице коронавирус за минувшие сутки подтвердили у 747 человек, в общем обнаружили уже более 45,6 тыс. случаев COVID-19. Умерли за последние сутки 22 человека. Об этом написал в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

"Коронавирус в Киеве прошедшие сутки обнаружили у 747 человек. Умерли 22 больных. Всего коронавирус унес жизни 894 киевлян. В настоящее время в столице уже 45 667 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заболели:

▪️ 417 женщин (в возрасте от 19 до 83 лет);

▪️ 292 мужчины (от 21 до 89 лет);

▪️ 22 девочки (от 1 до 17 лет);

▪️ 16 мальчиков (от 8 месяцев до 16 лет).

Указывается, что заболел, в частности, 41 медик. Не уменьшается также и количество госпитализированных больных: в больницы столицы попали 74 пациента, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 337 человек. Всего коронавирус преодолели 17004 жителя Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили: в Деснянском районе - 145, в Днепровском - 103 и в Подольском районе - 82 случая", - резюмировал Кличко.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наихудшей ситуацией с распространением COVID-19, а также регионы с наибольшим суточным приростом.

Напомним, в Украине за минувшие сутки подтверждено 10 179 новых случаев COVID-19.