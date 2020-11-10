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Коронавирус в МВД: за сутки - еще три смерти и более 550 новых случаев

Коронавирус в МВД: за сутки - еще три смерти и более 550 новых случаев

КИЕВ. 10 ноября. УНН. За сутки в системе МВД выявлено 569 случаев коронавируса, а также из-за последствий COVID-19 умерло еще трое правоохранителей. Об этом сообщает департамент коммуникации МВД Украины, информирует УНН.

"По состоянию на 10 ноября COVID-19 зафиксирована у 569 правоохранителей, от осложнений болезни умерло трое сотрудников МВД. Наибольшее количество больных зарегистрировано: в Запорожской (56), в Житомирской (42) областях и в городе Киеве (80)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала пандемии коронавирусной болезнью заболело 15984 работника МВД, выздоровели - 14950, умерло - 43.

Напомним, в течение прошлой недели COVID-19 заболело 2719 сотрудников МВД.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине за минувшие сутки подтверждено 10 179 новых случаев COVID-19.

Источник: УНН
Теги: МВД, Коронавирус, карантин
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