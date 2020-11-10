В ТКГ начали обсуждение "Плана действий" по Донбассу

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Очередной раунд переговоров в минском формате стартовал во вторник, 10 ноября, утром. Работу начали две подгруппы Трехсторонней контактной группы, в частности политическая начала обсуждение украинского "Плана действий" по Донбассу. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала украинской делегации в ТКГ, передает УНН.

"В 9:00 утра, в режиме видеоконференции началось заседание политической и гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе", - говорится в сообщении.

Как указано, повестка дня:

обеспечение передвижения граждан Украины через КПВВ;

обмен взаимно удерживаемыми лицами;

разработка мероприятий в сфере поиска лиц, пропавших без вести.

"Политическая подгруппа обсуждает "План действий", предложенный главой делегации Леонидом Кравчуком", - добавили в украинской делегации.

Также там указали, что сегодня в 8:00 утра украинская сторона открыла для работы КПВВ "Гнутово", "Марьинка", "Майорское" (Донецкая область), "Станица Луганская", "Счастье", "Золотое". "Российская сторона блокирует работу и возвращает граждан на контролируемую Украиной сторону линии разграничения", - говорится в сообщении.

"Переговоры продолжаются, появились позитивные сигналы, которые поддерживают представители ОБСЕ", - отметили в украинской делегации.

Также отмечается, что в 14:00 начнется заседание экономической подгруппы и подгруппы по безопасности.

"Завтра, 11 ноября, состоится общее заседание ТКГ на уровне глав делегаций", - отметили в делегации.

Напомним, на прошлой неделе украинская делегация в Трехсторонней контактной группе объявила основные 5 пунктов собственного "Плана действий" по Донбассу.

Он, в частности, предусматривает ряд шагов, которые позволят проведение выборов в ОРДЛО до 31 марта.

Как сообщал УНН, Президент Владимир Зеленский считает, что предложенный украинской стороной в ТКГ "План действий" по Донбассу дает возможность провести выборы на оккупированных территориях весной.