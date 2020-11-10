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В ВСУ за сутки обнаружили более 120 новых случаев COVID-19

В ВСУ за сутки обнаружили более 120 новых случаев COVID-19

КИЕВ. 10 ноября. УНН. За сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 121 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, в общем болеют 2235 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 10 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 2235 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 4812 человек, летальных исходов - 19. В изоляции (в том числе самоизоляции) находится 451 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 128 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 121 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из них в учреждения госпитализированы 22 человека, а на лечении дома (под наблюдением медицинской службы) - 99 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщалось ранее в УНН, за сутки в системе МВД выявлено 569 случаев коронавируса, а также из-за последствий COVID-19 умерло еще трое правоохранителей.

Напомним, в Украине за минувшие сутки подтверждено 10 179 новых случаев COVID-19.

Источник: УНН
Теги: ВСУ, Коронавирус, карантин
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