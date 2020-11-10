Первая леди рассказала о состоянии инфицированного коронавирусом Зеленского

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Супруга Президента Украины Владимира Зеленского Елена сообщила в видеообращении, что Глава государства, который вчера сообщил о своем инфицировании коронавирусом, чувствует себя хорошо и продолжает свою работу, передает УНН.

"Возможно, это интересует многих. Все хорошо, он чувствует себя нормально. Он изолировался, но продолжает работать", - отметила Зеленская.

Добавим, что Елена Зеленская тоже должна была прибыть на Международный форум культурной дипломатии, но из-за заболевания мужа она сейчас находится на самоизоляции.

Напомним, что вчера, 9 ноября, у Президента Украины Владимира Зеленского подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19.

Вслед за Зеленским на COVID-19 заболел руководитель его Офиса Андрей Ермак.



