Дуда ратифицировал военное соглашение с США

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Польши Анджей Дуда ратифицировал оборонительное соглашение с США, которое закрепляет большое военное присутствие США в стране, заявив, что выборы в США не должны влиять на отношения Варшавы с Вашингтоном. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Отмечается, что соглашение было согласовано между Анджеем Дудой и президентом США Дональдом Трампом больше года назад и имеет целью укрепить западное военное присутствие на восточном фланге НАТО в ответ на усиление со стороны России.

"Выполняя наши задачи в области польской политики и в польско-американских отношениях, мы действуем спокойно, также ратифицируем это соглашение и ждем, пока новоизбранный президент США примет свою присягу", - сказал Дуда.

В соответствии с соглашением, 1000 американских военнослужащих будет развернуты в Польше, как дополнение до нескольких тысяч военных НАТО, которые уже дислоцированы в стране.

Руководитель Бюро национальной безопасности Павел Солох заявил в своем заявлении, что ратификация Дудой сделки не связана с выборами в США.

"Это нормальный процесс ратификации. Президент мог ратифицировать соглашение только после того, как парламент согласился с ним и как только вступил в силу новый закон", - резюмировал Солох.

Как сообщалось ранее в УНН, Польша и США подписали договор о военном сотрудничестве в августе этого года.