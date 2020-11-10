Корниенко сообщил, когда объявят результаты "опроса Зеленского"

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Результаты так называемого опроса Зеленского, проведенного в день местных выборов 25 октября, будут обнародованы после официального объявления результатов выборов. Об этом заявил во время брифинга во вторник, 10 ноября, председатель политической партии "Слуга народа", первый заместитель председателя одноименной парламентской фракции Александр Корниенко, передает УНН.

"Мы считаем, что надо дождаться окончательных результатов выборов, чтобы опять таки не было обвинений в воздействии на процесс избирательный, потому что он еще продолжается", - сообщил Корниенко.

Он отметил, что предварительно озвученные цифры по 80% обработанных анкет с опроса "не намного будут отличаться" от итоговых. "Может, плюс-минус один процент", - добавил он.

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Напомним, в "Слуге народа" сообщили, когда презентуют результаты "опроса Зеленского".

В то же время, в ОАСК просят отменить результаты "опроса Зеленского".

Как сообщал УНН, 25 октября, в день местных выборов, возле избирательных участков прошел так называемый "опрос Зеленского", где людям предлагали ответить на 5 вопросов.

По результатам экзит-пола, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", украинцы больше всего поддержали четыре из пяти вопросов всеукраинского опроса, инициированного Президентом Владимиром Зеленским.

В "Слуге народа" после этого сообщили первые результаты "опроса Зеленского".