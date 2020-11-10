Президентский рейтинг: уровень поддержки украинцами потенциальных кандидатов

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее время, то наибольшую поддержку избирателей получил бы действующий Президент, однако он не получил бы победу уже в первом туре. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова, сообщает УНН.

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский (21% всех опрошенных и 31% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать). Намерены проголосовать за Петра Порошенко соответственно 14% и 21%, за Юрия Бойко - соответственно 12% и 17%, за Юлию Тимошенко - соответственно 6% и 8%, за Игоря Смешко - соответственно 4% и 6%, за Руслана Кошулинский - соответственно 2% и 3%, за Олега Ляшко - соответственно 2% и 2%, за Александра Вилкула - соответственно 1% и 1%.

Напомним, подобное исследование группы "Рейтинг" проведенное в сентябре показало поддержку Зеленского, среди тех, кто планирует идти на выборы, на уровне 29%. В то же время тогда поддержка Порошенко среди этой категории была ниже - 14%.

Справка. Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Опрос проводился в рамках проекта "Партийная система Украины после 2019 года: ключевые особенности и перспективы дальнейшего развития", осуществляется Центром Разумкова совместно с Представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.