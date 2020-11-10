ООС: с начала суток противник не нарушал "режима тишины"

КИЕВ. 6 ноября. УНН. С начала текущих суток на Донбассе вражеских обстрелов не зафиксировано. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает УНН.

"По состоянию на 12:00 текущих суток случаев нарушения режима прекращения огня зафиксировано не было. Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы адекватно реагировать на возможные угрозы на любых направлениях вдоль линии разграничения", - сказал Шаравара.

Также капитан рассказал, что за прошедшие сутки российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня. Оба случая зафиксированы на Приазовье. Так, вечером, противник совершил провокации с использованием стрелкового оружия в районе Водяного.

Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому наши военнослужащие оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Напомним, что в прифронтовом районе Донецкой области усилили меры безопасности.



