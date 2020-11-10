Боевики на передовой устанавливают мины и обустраивают инженерное оборудование - разведка

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Боевики на Донбассе продолжают использовать "режим тишины" для совершенствования инженерного оборудования передовых позиций и устанавливают новые минные ловушки. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает УНН.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях продолжает использовать "режим тишины" для совершенствования инженерного оборудования передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК", - рассказали в штабе.

Кроме того, по словам капитана, противник применяет диверсионно-разведывательные группы и саперные подразделения для проверки минных заграждений и установления новых минных ловушек с использованием противопехотных мин российского производства, которые запрещены международными договорами.

Также Шаравара добавил, что одновременно подконтрольные российским оккупационным администрациям СМИ распространяют фейковую информацию о несоблюдении украинской стороной условий разведения войск и восстановления в ближайшее время полномасштабных боевых действий Вооруженными Силами Украины.

Как сообщалось ранее в УНН, с начала суток боевики не нарушали "режима тишины" в ООС.