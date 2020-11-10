Алкоголь на травах: эксперты рассказали, что любит потребитель

КИЕВ.10 ноября. УНН. Алкогольные напитки на травах всегда находят своего любителя. Причина – в необычном вкусовом миксе, что делает их популярными как среди молодежи, так и более взрослой аудитории. Алкогольные эксперты рассказали УНН, в чем особенность алкоголя на травах и почему его предпочитают гурманы.

Известный киевский бартендер Константина Бойко среди популярных алкогольных напитков называет разнообразные настойки и крепленые вина — вермуты.

“Сейчас популярные либо итальянские горькие настойки, так называемые амаро — там где используются фрукты, различные травы и коренья. Так же популярные сейчас крепленные вина — вермуты, в которых тоже используется мацерация различных фруктов и трав с добавлением сахара. В первую очередь самые популярные, те, которые не итальянские, это Бехеровка — чешская настойка и Егермейстер — немецкая и всевозможные аналоги”, — рассказал он.

Среди трав, которые используют для производства алкоголя бартендер Константин Бойко называет те, которые помимо особенного вкуса, имеют положительный или целебный эффект для здоровья.

“Полынь используют, различные виды кореньев, в первую очередь, это, насколько знаю — он занесен в красную книгу — родиола розовая — это корневище — аналог китайского женьшеня. Используют калган, различные виды, тысячелистник. Зубровку используют, зверобой — те, которые имеют положительные эффекты в формате здоровья по народным целебным историям”, — рассказал Бойко.

Алкогольный эксперт Игорь Товкач считает, что алкоголь на травах находит своего любителя в виде разнообразных настоек и водки с добавлением трав.

“Из того, что мне сейчас пришло в голову — это зубровка. Есть полынь, мята, анисовая водка очень популярна в той же Франции. С травами это уже не водка называется, а настойка. Соответственно, процесс приготовления по времени дольше. Из водок с добавлениями наиболее пользуется популярностью с перцем, а еще также — зубровка”, — рассказал Игорь Товкач.

В соответствии с современными тенденциями алкорынка, в Украине появилась собственная “зубровка”, которая настояна на выращенных у нас травах. Производитель ЛВЗ “PRIME” изготавливает свою крафтовую водку “Др. Житник Зубровица” даже с настоящим стебельком зубровки внутри каждой бутылки.

“Издавна растение зубровка используется в алкогольном производстве для приготовления ароматических настоек. В ней содержится целый комплекс природных ингредиентов, которые придают напиткам специфический аромат и неповторимую травяную терпкость во вкусе”, — уточнили в компании.

Напомним, что в ТОП-5 надежных отечественных производителей алкоголя эксперты включают: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малиновка”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).