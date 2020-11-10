Дезинфекция и видеотерминалы: Арахамия рассказал, как работает больной COVID-19 Зеленский

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Инфицированный коронавирусом Президент Украины Владимир Зеленский имеет несколько повышенную температуру, однако продолжает работать - теперь в режиме видеоконференции. Об условиях работы Главы государства сообщил в эфире одного из телеканалов председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.

"Президент Зеленский чувствует себя нормально. У него немножко есть повышенная температура, но он работает. Как работает?.. Он проводит совещание в своем кабинете. То есть, люди, которые участники совещания, в дезинфицированном кабинете Президента собираются, а потом Президент, находясь на самоизоляции в отдельном помещении, подключается. Там есть такие видотерминалы. И в режиме видеоконференции берет непосредственно участие в совещаниях, принимает решения и работает дальше без всяких препятствий", - сказал Арахамия.

Также он добавил, что все, кто контактировал за последнюю неделю с заболевшими в Офисе Президента, сейчас "в режиме самоизоляции" и проходят тесты. "Много людей проводят тесты", - отметил Арахамия.

Напомним, что вчера, 9 ноября, у Президента Украины Владимира Зеленского подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19.

Вслед за Зеленским на COVID-19 заболел руководитель его Офиса Андрей Ермак.