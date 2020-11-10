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В посольстве США пожелали больному COVID-19 Зеленскому скорейшего выздоровления

В посольстве США пожелали больному COVID-19 Зеленскому скорейшего выздоровления

Владимир Зеленский

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В посольстве Соединенных Штатов Америки пожелали больному COVID-19 Президенту Украины Владимиру Зеленскому скорейшего выздоровления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Twitter-аккаунт посольства США в Украине.

"Мы желаем президенту Зеленскому и всем, кто борется с инфекцией COVID-19, скорейшего выздоровления. Сейчас, как никогда, мы должны делать все возможное, чтобы заботиться друг о друге", - говорится в сообщении.

Напомним, у Президента Украины Владимира Зеленского подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19.

Как сообщалось, первая леди рассказала о состоянии инфицированного коронавирусом Зеленского.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Коронавирус, Президент, посольство, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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