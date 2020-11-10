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В КСУ рассказали, сколько на самом деле зарабатывают судьи

В КСУ рассказали, сколько на самом деле зарабатывают судьи

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В среднем месячная зарплата судьи Конституционного суда Украины составляет 254 тысячи гривен в месяц. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

"За 10 месяцев 2020 года на выплату зарплаты одного судьи Конституционного суда Украины потрачено около 2,5 миллиона гривен, сообщили в КСУ. Средний размер вознаграждения судьи Конституционного суда Украины - 254 тысячи гривен в месяц", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Конституционном суде Украины назвали некорректным заявление депутата от "Слуги народа" Галины Янченко о том, что содержание одного судьи этого органа обходится государству в 21 млн гривен в год.

"Государственный бюджет на 2020 год предусматривает финансирование Конституционного суда Украины в размере 314,5 млн гривен, однако нельзя просто разделить эту сумму на 15 судей", - отметили в КСУ.

В сообщении отмечается, что зарплаты судей различаются, а на сумму влияют стаж работы, ученая степень, пребывание на административной должности в суде и работа, которая предусматривает доступ к государственной тайне, уточнили в ответе на запрос Радио Свобода. Кроме того, судья Конституционного суда имеет право на выплату выходного пособия в случае отставки.

Отмечается, что финансирование Конституционного суда Украины за 10 месяцев 2020 года стоило государству 211 миллионов гривен, а за весь 2019 год - 254 миллиона гривен.

Напомним, что депутат от фракции "Слуга народа" Галина Янченко 3 ноября внесла в Верховную Раду законопроект о лишении КСУ государственного финансирования до обновления его состава.

Позже народный депутат заявила, что содержание одного судьи обходится бюджету, а именно налогоплательщикам, в 21 миллион гривен в год.

Источник: УНН
Теги: зарплата, Украина, судьи, Конституционный суд
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