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Хакерские атаки заблокировали работу сайта Омбудсмена - Денисова

Хакерские атаки заблокировали работу сайта Омбудсмена - Денисова

Людмила Денисова

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Второй день подряд заблокирована работа сайта Уполномоченного ВРУ по правам человека из-за очередных посторонних хакерских атак. Об этом в Facebook написала омбудсмен Людмила Денисова, передает УНН.

"Очередные посторонние атаки на сайт Уполномоченного ВРУ по правам человека. Второй день подряд заблокирована работа сайта Уполномоченного ВРУ по правам человека из-за очередных посторонних атак. Работниками отдела информационных систем и защиты информации Секретариата Уполномоченного сейчас проводятся соответствующие технические работы. Простите за временные неудобства", - написала Денисова.

Она отметила, что всю актуальную информацию можно прочитать на публичных страницах в Facebook и Telegram.

Как сообщалось ранее в УНН, из-за постоянных кибератак в мае также была заблокирована работа сайта Омбудсмена.

Напомним, как сообщала Денисова, количество обращений к Уполномоченному свидетельствует о том, что граждане Украины не могут полностью реализовать свои права и свободы. Больше всего люди жалуются на нарушение их прав на обращение в органы власти и на получение информации - 26%.

Источник: УНН
Теги: омбудсмен, киберугроза, Людмила Денисова
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