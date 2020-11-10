Хакерские атаки заблокировали работу сайта Омбудсмена - Денисова

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Второй день подряд заблокирована работа сайта Уполномоченного ВРУ по правам человека из-за очередных посторонних хакерских атак. Об этом в Facebook написала омбудсмен Людмила Денисова, передает УНН.

"Очередные посторонние атаки на сайт Уполномоченного ВРУ по правам человека. Второй день подряд заблокирована работа сайта Уполномоченного ВРУ по правам человека из-за очередных посторонних атак. Работниками отдела информационных систем и защиты информации Секретариата Уполномоченного сейчас проводятся соответствующие технические работы. Простите за временные неудобства", - написала Денисова.

Она отметила, что всю актуальную информацию можно прочитать на публичных страницах в Facebook и Telegram.

Как сообщалось ранее в УНН, из-за постоянных кибератак в мае также была заблокирована работа сайта Омбудсмена.

Напомним, как сообщала Денисова, количество обращений к Уполномоченному свидетельствует о том, что граждане Украины не могут полностью реализовать свои права и свободы. Больше всего люди жалуются на нарушение их прав на обращение в органы власти и на получение информации - 26%.