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Резников: безопасная реинтеграция оккупированных территорий будет продолжаться не менее 25 лет

Резников: безопасная реинтеграция оккупированных территорий будет продолжаться не менее 25 лет

Алексей Резников

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Безопасная реинтеграция и завершение разминирования в Украине займет не менее 25 лет. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции ТОТ Украины Алексей Резников, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Мы понимаем, что у нас впереди похожий путь (с разминированием в Хорватии - ред.). И я не боюсь признать, что полная безопасная реинтеграция в Украине, а это в том числе и завершение разминирования, займет не менее 25 лет", - сказал Резников.

Напомним, как заявлял глава Минреинтеграции Алексей Резников, Украина почти реализовала договоренности, которые достигла во время встречи "нормандской четверки" в Париже в прошлом году.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Крым, реинтеграция Донбасса
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