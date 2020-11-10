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Минреинтеграции: оккупационная власть не позволяет крымчанам выехать на материковую Украину за лекарствами

Минреинтеграции: оккупационная власть не позволяет крымчанам выехать на материковую Украину за лекарствами

Игорь Яременко

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Россия продолжает блокировать любой доступ на территорию оккупированного Крыма для международных мониторинговых и международных гуманитарных организаций, а также не позволяет резидентам полуострова выехать на материковую часть Украины за лекарствами. Об этом в эфире "UA: Крым" заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко, передает УНН.

"Как вы знаете, Украина всячески способствует организациям, которые направляют гуманитарные грузы на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Украины. Аналогично мы могли бы способствовать таким грузам, которые бы шли на территорию оккупированного Крыма. Мы проводили соответствующие консультации с нашими международными партнерами. Они готовы. Более того, они даже обращались к стране-оккупанту с предложением гуманитарной помощи и обязательным доступом на территорию оккупированного полуострова для мониторинга ситуации. В ответ они получили отказ. Россия продолжает блокировать любой доступ на территорию оккупированного Крыма для международных мониторинговых и международных гуманитарных организаций, а также не позволяет резидентам Крыма - гражданам Украины, выехать на материковую часть Украины, чтобы купить лекарства, которых действительно не хватает на оккупированном полуострове", - заявил Яременко.

Заместитель министра заверил, такие действия государства-агрессора могут привести к значительному ухудшению эпидемиологической ситуации на территории оккупированного Крыма. При этом, он подчеркнул, что Украина будет готова развернуть специальные полевые госпитали возле КПВВ, а также гуманитарные лагеря.

Добавим, что в МИДе заявили, что ФСБ создает "мифы" о шпионах и борьбу с ними в аннексированном Крыму.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, оккупация
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