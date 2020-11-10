Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,12 0,0090  EUR: 33,20 -0,1932 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Минздрав информирует о ситуации с COVID-19 в Украине
Эксклюзивные новости УНН
С начала года почти 5 тысячам россиян выдали разрешение на постоянное проживание в Украине
С начала года почти 5 тысячам россиян выдали разрешение на постоянное проживание в Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
11460

КСУ снова не взялся за "земельный" вопрос: заседание сорвалось из-за нехватки судей

КСУ снова не взялся за "земельный" вопрос: заседание сорвалось из-за нехватки судей

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Конституционный Суд Украины во вторник, 10 ноября, снова не смог провести заседание - из-за отсутствия кворума. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.

В частности, 10 ноября с 10:00 Большая палаты Конституционного Суда Украины планировала на пленарном заседании рассмотрение двух вопросов. Одно касалось толкования "достойных условий жизни" в Конституции, другое - определения вопрос земли в Конституции как объекта права собственности украинского народа.

Впрочем, сообщили в КСУ, "рассмотрение дел отложено в связи с отсутствием кворума".

Заседание Большой палаты Конституционного Суда Украины 10 ноября также не состоялось. Причины - те же: "в связи с отсутствием кворума".

К рассмотрению планировались также два вопроса - относительно спецконфискации и продления срока постановления  решений об открытии или об отказе в открытии конституционного производства по делам по конституционным жалобам.

Напомним, 9 ноября заседание Конституционного Суда Украины было сорвано из-за нежелания некоторых судей рассматривать дело "земельных" статей Конституции Украины.

Добавим, согласно закону о КСУ, Суд является полномочным осуществлять конституционное производство, если в его составе есть как минимум 12 судей Конституционного Суда, получивший полномочия согласно законодательству. То есть, на данный момент кворум составляет 12 судей.

Источник: УНН
Теги: Конституционный суд, КСУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.