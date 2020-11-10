КСУ снова не взялся за "земельный" вопрос: заседание сорвалось из-за нехватки судей

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Конституционный Суд Украины во вторник, 10 ноября, снова не смог провести заседание - из-за отсутствия кворума. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.

В частности, 10 ноября с 10:00 Большая палаты Конституционного Суда Украины планировала на пленарном заседании рассмотрение двух вопросов. Одно касалось толкования "достойных условий жизни" в Конституции, другое - определения вопрос земли в Конституции как объекта права собственности украинского народа.

Впрочем, сообщили в КСУ, "рассмотрение дел отложено в связи с отсутствием кворума".

Заседание Большой палаты Конституционного Суда Украины 10 ноября также не состоялось. Причины - те же: "в связи с отсутствием кворума".

К рассмотрению планировались также два вопроса - относительно спецконфискации и продления срока постановления решений об открытии или об отказе в открытии конституционного производства по делам по конституционным жалобам.

Напомним, 9 ноября заседание Конституционного Суда Украины было сорвано из-за нежелания некоторых судей рассматривать дело "земельных" статей Конституции Украины.

Добавим, согласно закону о КСУ, Суд является полномочным осуществлять конституционное производство, если в его составе есть как минимум 12 судей Конституционного Суда, получивший полномочия согласно законодательству. То есть, на данный момент кворум составляет 12 судей.