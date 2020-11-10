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Украина готова развернуть для крымчан госпитали возле КПВВ

Украина готова развернуть для крымчан госпитали возле КПВВ

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Украина будет готова будет готова развернуть специальные полевые госпитали возле КПВВ и гуманитарные лагеря, в случае значительного ухудшения эпидемиологической ситуации на территории оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтергации, передает УНН.

Заместитель министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко заверил, такие действия государства-агрессора - блокировка въезда на территорию Крыма для международных гуманитарных организаций - могут привести к значительному ухудшению эпидемиологической ситуации на территории оккупированного Крыма. При этом он подчеркнул, что Украина будет готова развернуть специальные полевые госпитали у КПВВ, гуманитарные лагеря.

Как сообщили в ведомстве, прорабатывается вариант с привлечением стационарных больниц в Херсонской области.

По данным министерства, из-за ограничений, введенных Российской Федерацией, количество граждан, пересекающих КПВВ в обе стороны уменьшилась до около 700 в день.

Также Игорь Яременко напомнил, что граждане, которые выезжают на материковую часть Украины должны установить себе на смартфон приложение "Дия" и сдать ПЦР-тест. Кроме того, те, кто не имеет постоянного места жительства на материке, имеют возможность дождаться результата теста в специально оборудованных местах в Херсонской области.

Ранее Игорь Яременко сообщил, что Россия не позволяет резидентам Крыма - гражданам Украины, выехать на материковую часть Украины, чтобы купить лекарства , которых действительно не хватает на оккупированном полуострове.

Напомним, Меджлис призвал наблюдателей ОБСЕ и ООН посетить Крым ищ-за катастрофической ситуации с COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Крым, Украина, Коронавирус, КПВВ
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