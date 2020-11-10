В Раде поддержали использование отечественных ИФА-тестов на антиген для бесплатного тестирования населения

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Минздраве сообщили, что планируют использовать отечественные тесты на антиген методом ИФА для увеличения тестирования среди населения COVID-19. Благодаря этому Украина не будет зависеть от зарубежных производителей тест-систем. Такое мнение в комментарии УНН выразила заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

"Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о разработке отечественных тестов на антиген. Настройка и финансирование производства отечественных диагностических тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции предусмотрено и постановлением ВРУ. Украинская наука и фармакология имеет потенциал производить качественные, сертифицированные и достаточно точные тесты на COVID-19", - отметила Кондратюк.

Среди преимуществ разработанных украинскими учеными "антигенных" ИФА-тестов чиновница видит значительно более низкую цену за счет внутреннего производства. Также использование тестов украинского производства делает государство независимым от импорта.

"Мы должны их поддерживать, ведь отечественные тесты будут по умолчанию дешевле и доступнее чем их зарубежные аналоги. Мы также будем меньше зависеть от зарубежных поставок", - подытожила Кондратюк.

Напомним, что украинские ИФА-тест-системы на антиген были разработаны учеными отечественной компании "Диапроф-Мед". С их помощью Минздрав планирует значительно расширять возможности диагностики COVID-19, что, в свою очередь, будет способствовать замедлению темпов распространения вируса в Украине.