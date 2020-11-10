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В Житомирской области нашли застреленным военного: подозревают самоубийство

В Житомирской области нашли застреленным военного: подозревают самоубийство

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Чуднове выясняются обстоятельства смерти военнослужащего, погибшего от выстрела из пистолета. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.

"9 ноября в полицию поступило сообщение о самоубийстве 28-летнего лейтенанта ВСУ одной из воинских частей. По указанному факту возбуждено уголовное производство. Продолжается установка всех обстоятельств", - отметила пресс-секретарь полиции Житомирской области Алла Ващенко.

Она отметила, что военнослужащий находился в составе суточного наряда дежурной части. Вечером он вышел в специально отведенную для отдыха комнату, где через некоторое время и нашли его тело. Предварительно, причиной смерти стали повреждения, полученные в результате выстрела из пистолета в грудную клетку.

"В рамках открытого уголовного производства продолжается выяснение всех причин и обстоятельств происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Также установлено, что погибший был из Мирославского района Херсонской области и проходил службу в Вооруженных силах Украины по призыву", - подытожили правоохранители.

Напомним, что в России военный застрелил трех человек на аэродроме.

Источник: УНН
Теги: самоубийство, Житомир и Житомирская область, военные, гибель
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