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Зеленский на карантине позвонил Меркель: о чем говорили

Зеленский на карантине позвонил Меркель: о чем говорили

Владимир Зеленский

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится на карантине из-за положительного теста на коронавирус, провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сам Зеленский написал в Twitter, передает УНН.

"Был рад слышать канцлера Меркель. Украина благодарна Германии и Франции за поддержку наших мирных инициатив. Важно продолжить переговоры в N4. Желаю немецкому народу сил для преодоления COVID19", - написал Зеленский.

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Напомним, предыдущая беседа Зеленского и Меркель состоялась в сентябре.

Как сообщили в Офисе, тогда речь шла о важности дальнейшей координации шагов по мирному урегулированию на Донбассе.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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