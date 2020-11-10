Суд отменил штраф за нарушение карантина во время празднования дня города в Одессе

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Приморский районный суд Одессы отменил штраф за нарушение карантинных правил во время празднования дня города в Одессе 2 сентября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на постановление суда.

"Производство по делу о привлечении к административной ответственности (Татьяны Марковой - ред.), директор Департамента культуры и туризма Одесского городского совета, зарегистрирована и проживает по адресу: АДРЕСА_1, по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, - закрыть из-за отсутствия события и состава административного правонарушения", - говорится в постановлении.

Сообщается, что судья решила, что правоохранители предоставили недостаточно доказательств ответственности за нарушение карантина со стороны Марковой.

"Статьей 44-3КУпАП предусмотрена административная ответственность за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями. Указанная норма закона является бланкетной, то есть такой, что не называя конкретных признаков правонарушения или называя только их часть, отсылает для установления содержания признаков правонарушения к другим нормативным актам, которые не являются законами об административной ответственности, а потому в протоколе об административном правонарушении должна быть указана соответствующая статья определенного нормативного акта (часть, пункт) и должно быть изложено их содержание", - отмечается в постановлении.

Напомним, 15 сентября этого года полиция составила административный протокол на организатора торжественных мероприятий - директора Департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяну Маркову.

Так, являясь ответственным лицом, при проведении массовых мероприятий она допустила нарушения соблюдения между участниками физической дистанции не менее 1,5 метра, чем нарушила требования Постановления КМУ от 22.08.2020 года № 641, тем самым совершила правонарушение, предусмотренное ст. 44-3 КУоАП. Маркова должна была выплатить от 34 до 170 тыс. грн.

Напомним, за последние сутки в Одесской области зарегистрировано 608 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.