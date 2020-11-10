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ООС: боевики открывали огонь возле Водяного из стрелкового оружия

ООС: боевики открывали огонь возле Водяного из стрелкового оружия

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, 10 ноября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников", - сообщили в пресс-центре.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь из стрелкового оружия неподалеку Водяного.

Неприцельные враждебные выстрелы не представляли угрозу для жизни и здоровья украинских защитников, поэтому ответный огонь они не открывали. Среди военнослужащих Объединенных сил боевых потерь и ранений в результате вражеского огня нет.

Кроме того, в районе проведения операции должным выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминировано почти 7 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 69 найденных взрывоопасных предметов.

"Украинские защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые провокационные действия российско-оккупационных войск", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 9 ноября было зафиксировано два нарушения договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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