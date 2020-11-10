В Москве после столкновения грузовика с опорой обрушился мост

КИЕВ. 10 ноября. УНН. На Рублево-Успенском шоссе в Москве из-за столкновения грузового автомобиля с балкой опоры моста произошло обрушение бетонной плиты. Об этом сообщает ТАСС, информирует УНН.

"Сегодня... на Рублево-Успенском шоссе по направлению к центру, на пересечении с 60 км МКАД, водитель грузового автомобиля столкнулся с балкой опоры моста, в результате чего произошло обрушение части конструкции, которая перекинулась на автомобиль Hyundai", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что движение автотранспорта по Рублево-Успенском шоссе полностью перекрыто из-за обрушения бетонной плиты, которая ограничивает высоту моста. По данным источника, ограничитель обалився на проезжающий рядом легковой автомобиль. По предварительной информации, люди в автомобиле не пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Как сообщалось ранее в УНН, в России упал легкомоторный самолет, среди погибших - ведущий федерального канала.