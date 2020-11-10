Пограничники рассказали, как сегодня проходил пропуск лиц в ОРДЛО

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сегодня фактически пропуск через линию разграничения осуществлялся только в КПВВ "Станица Луганская". Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"По состоянию на 16.00 сотрудники Госпогранслужбы Украины оформили в КПВВ "Станица Луганская" на вход со временно оккупированной территории Украины - 125 человек, на выход - 150 человек. Все граждане, которых сегодня пограничники оформляли на выход на ВОТУ в КПВВ "Марьинка" (два человека и транспортное средство), "Золотое" (два человека и транспортное средство) и "Счастье" (10 граждан), вернулись из-за отказа пропускать их представителями незаконных вооруженных формирований", - отметили в ведомстве.

Добавляется, что в другие КПВВ на линии разграничения граждане не прибывали.

Отметим, что сегодня согласно решению командующего Объединенных сил восстановлена работа всех КПВВ на линии разграничения, которые работают ежедневно с 8 до 16 часов. В них находится достаточное количество персонала Государственной пограничной службы Украины для обеспечения пропуска лиц и транспорта. Однако фактический пропуск на большинстве дорожных коридоров заблокирован пророссийскими боевиками.

Напомним, УНН писал, что Госпогранслужба полностью обеспечила функционирование семи КПВВ на Донбассе, но есть задержки со стороны представителей ОРДЛО.