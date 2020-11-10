Более чем половина украинцев не планируют устанавливать приложение "Дія" - исследование

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Украине 51% граждан не устанавливали мобильное приложение "Дія" (государство в смартфоне) и не планируют это делать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

"14% отметили, что имеют установленное приложение "Дія" на своем смартфоне. Еще 11% хотели бы или планируют установить. 51% не имеют и не планируют устанавливать, 24% не имеют смартфонов", - говорится в результатах исследования.

Также среди тех, кто имеет приложение, или же хочет его установить, 68% не прочь иметь в приложении страницу "Потребитель+" с электронными чеками, гарантиями на товар и списком продавцов, имеющих идентификацию как субъекты хозяйственной деятельности и не скрывают ее при обращении потребителей по возврату/обмену/гарантийному ремонту товара.

Добавим, исследование проводилось с 29 октября по 2 ноября 2020 года среди населения старше 18 лет, опрошено 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, по информации Минцифры, в парламенте скоро зарегистрируют законопроект "Дія City" - специальный экономический и правовой режим для ведения IT/креативного бизнеса.