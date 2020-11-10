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В Волновахе на территории предприятия произошел взрыв, есть раненые

В Волновахе на территории предприятия произошел взрыв, есть раненые

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В городе Волноваха Донецкой области на территории предприятия произошел взрыв неизвестного предмета, два человека получили травмы. Сейчас продолжается обследование территории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Донецкой области.

"Сегодня в 10:15 в Волновахский отдел полиции поступило сообщение о том, что на территории одного из предприятий в окрестностях города два человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время продолжается обследование территории специалистами взрывотехнической службы. Изъяты остатки предмета, который взорвался. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

"Предварительная правовая квалификация события - ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст.115 с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.

Напомним, в Киевской области, в селе Озера, произошел взрыв ящика с боеприпасами, в результате которого погиб 50-летний мужчина.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Волноваха, взрывы
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