Языковой омбудсмен поздравил ученых с Днем науки и вспомнил об украинском языке

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В соответствии со статьей 22 Закона Украины, языком науки в Украине является украинский. Об этом на своей странице в Facebook заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает УНН.

"Сегодня, поздравляя отечественных ученых со Всемирным днем науки, хочу напомнить, что в соответствии со статьей 22 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", языком науки в Украине является украинский", - отметил

Итак, все научные издания публикуются на государственном языке, на английском языке и или других официальных языках Европейского Союза. В случае публикации на английском языке или других языках опубликованные материалы должны сопровождаться аннотацией и перечнем ключевых слов на государственном языке.

На языке публичных научных мероприятий (научных конференций, круглых столов, симпозиумов, семинаров, научных школ и т.п.) может быть государственный язык и/или английский язык.

"Отдельно отмечаю, что по закону, ни один участник публичного научного мероприятия не может быть лишен права использовать государственный язык", - написал омбудсмен.

Напомним, языковой омбудсмен заявил, что стране нужны единые государственные курсы украинского.