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Банк и ЦПАУ на КПВВ на Донбассе сегодня пустовали: оккупанты не пропустили людей

Банк и ЦПАУ на КПВВ на Донбассе сегодня пустовали: оккупанты не пропустили людей

КИЕВ. 10 ноября. УНН. С сегодняшнего дня на новых действующих КПВВ в “Счастье” и “Золотом” никто не воспользовался услугами Ощадбанка и Центра административных услуг из-за того, что их не пропустила российская сторона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Украинской делегации в ТКГ.

"К сожалению, сегодня новый Центр предоставления административных услуг, отделение "Ощадбанка" и банкоматы на КПВВ в Счастье не дождались получателей социальной помощи и украинских пенсионеров, проживающих во временно оккупированных Россией районах Луганской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российская сторона, несмотря на ранее заключенные договоренности, отказалась пропустить жителей Луганской области в обе стороны линии разграничения, объясняя отказ мелкими техническими деталями.

Добавим, что 10 ноября украинская сторона открыла КПВВ в Луганской и Донецкой областях. В дополнение к действующим, открылись два новых КПВВ - в Счастье и Золотом.

Кроме того, в "Ощадбанке" отметили, что они полностью готовы к обслуживанию клиентов, на КПВВ в Счастье сформирован необходимый резерв наличности учитывая возможный повышенный спрос. Банкоматы работают круглосуточно, отделение банка - понедельник-пятница с 7:30 до 15:30; суббота-воскресенье с 8:00 до 13:00.

Предполагается, что ежедневно отделения сможет обслуживать до 2000 клиентов.

Как сообщал ранее УНН, Госпогранслужба полностью обеспечила функционирование семи КПВВ на Донбассе, но есть задержки с стороны представителей ОРДЛО.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина
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