Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,11 -0,0259  EUR: 33,39 -0,0307 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
С начала года почти 5 тысячам россиян выдали разрешение на постоянное проживание в Украине
С начала года почти 5 тысячам россиян выдали разрешение на постоянное проживание в Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
19770

Нацгвардеец Маркив получил орден от ПЦУ

Нацгвардеец Маркив получил орден от ПЦУ

фотогалерея

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Освобожденный из итальянской тюрьмы нацгвардеец Виталий Маркив награжден высокой церковной наградой ПЦУ - орденом Архистратига Михаила. Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает УНН.

"Хотим отметить Вас этой высокой церковной наградой - орденом святого Архистратига Михаила, который стоит во главе небесного воинства. Украина имеет достойных воинов, которые борются за нашу территориальную целостность и независимость. Благодаря нашим усилиям Украина станет сильным демократическим правовым государством", - сказал Митрополит Епифаний, который и вручил Маркиву награду.

Предстоятель Православной церкви Украины также выразил благодарность министру внутренних дел Арсену Авакову за то, что с самого начала держал дело Виталия Маркива на контроле.

"Для него это было одним из приоритетов деятельности и это очень важно, что министр помнит о каждом нацгвардейце", - отметил Митрополит Епифаний.

Виталий Маркив поблагодарил за награду и поддержку и отметил важность события для всей страны.

Напомним, 3 ноября Апелляционный суд Милана полностью оправдал Виталия Маркива, которого безосновательно обвиняли в гибели итальянского журналиста Роккелли и российского переводчика Миронова.

Источник: УНН
Теги: Нацгвардия, Украина, награды, Епифаний, ПЦУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.