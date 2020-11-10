Зеленскому на подпись направили законопроект относительно штрафов за неношение масок
КИЕВ. 10 ноября. УНН. На подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому направлен законопроект предусматривающий введение штрафа от 170 до 255 грн за неношение маски в общественных местах и транспорте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.
"Возвращено с подписью председателя Верховной Рады. Закон направлен на подпись Президенту", - говорится в данных законопроекта.
Законопроектом №3891 предлагается усилить ответственность физических лиц за неношение масок - штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан, это от 170 до 255 грн. Штраф может взиматься на месте совершения административного правонарушения исключительно с помощью безналичных платежных устройств.
Ответственность наступает за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в частности, респираторов или защитник масок, закрывающих нос и рот.
Напомним, парламентарии приняли в целом законопроект, предусматривающий введение штрафа от 170 до 255 грн за неношение маски в общественных местах и транспорте.