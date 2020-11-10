В Харькове микроавтобус сбил школьника на пешеходном переходе

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Харькове водитель микроавтобуса сбил школьника на пешеходном переходе, ребенка доставили в больницу с травмой ноги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

"Полиция устанавливает обстоятельства травмирования ребенка в Слободском районе Харькова. Девятилетнего мальчика с травмой ноги доставили в больницу. Событие произошло 10 ноября около 14:30 по въезду Тарасовскому. Предварительно установлено, что 64-летний водитель микроавтобуса "ГАЗ 322132-206" сбил школьника неподалеку пешеходного перехода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация зарегистрирована в Слободском отделе полиции. Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, в Кропивницкое районное отделение полиции поступило сообщение о том, что в одном из населенных пунктов автомобиль совершил наезд на девочку, после чего водитель скрылся.