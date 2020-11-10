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Сектор перерабатывающей отрасли в Украине близок к нулю - Шмыгаль

Сектор перерабатывающей отрасли в Украине близок к нулю - Шмыгаль

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Украине развита сырьевая экономика, сектор глубокой переработки в графической форме близок к нулю. Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"У нас очень развита сырьевая часть экономика и огромный недоиспользованный ресурс в высокотехнологичной переработке. У нас по сравнению с другими государствами слабо развит сектор глубокой переработки", - сказал Шмыгаль.

По его словам, в перерабатывающий сектор нужно привлекать инвестиции, чтобы его развивать.

"Это огромная точка роста. Надо быть откровенными, то она у нас находится, если сравнивать в графической форме, близка к нулю", - добавил Шмыгаль.

Напомним, по данным Госстатистики, спад промышленного производства в сентябре 2020 года против аналогичного периода прошлого года составил 4,4%, замедлившись против 5,3% падения месяцем ранее.

Источник: УНН
Теги: экономика, Украина, Премьер-министр, Денис Шмыгаль
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