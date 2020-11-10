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С потраченного из "ковидного" фонда на здравоохранение пошло лишь 17%

С потраченного из "ковидного" фонда на здравоохранение пошло лишь 17%

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Из Фонда борьбы с COVID-19 на сегодня уже использовано 39 млрд грн, или 59% средств. В то же время на здравоохранение использовано 6,6 млрд грн, что хоть и составляет 40% от всех выделенных из фонда денег на отрасль, впрочем, достигает лишь 17% от всей потраченной суммы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минфина.

"По состоянию на 6 ноября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовано 39 млрд грн, или 59% выделенных средств. Из них на здравоохранение использовано 6,6 млрд грн с 16,3 млрд грн предусмотренных средств, или 40%", - говорится в сообщении.

Отмечается, в сфере здравоохранения из фонда предусмотрено:

  • 100 млн грн на закупку аппаратов ИВЛ, из каких средств использовано 42 млн грн;
  • почти 3 млрд грн на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения, из которых пока использовано 709,7 млн грн;
  • на субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлено 571 млн грн;
  • на повышение надбавок и доплат медицинским работникам потрачено 3,2 млрд грн из предусмотренных 6 млрд грн.

"Важно, что кроме средств Фонда, меры по противодействию COVID-19 финансируются также из других источников. Так, по программе медицинских гарантий, Национальная служба здоровья уже осуществила оплаты учреждениям здравоохранения на сумму более 8,0 млрд грн за услуги, связанные с лечением COVID-19", - отметили при этом в Минфине.

Кроме того, по состоянию на 5 ноября, как указано, из средств местных бюджетов израсходовано 3,8 млрд грн на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19.

Напомним, ранее министр финансов Украины привел данные о расходах с "ковидного" фонда, которые вызвали критику оппонентов нынешней власти из-за использования этих средств на другие цели, в частности на строительство дорог.

Также напомним, Кабмин выделил более 4 млрд грн на доплаты занятым в борьбе с коронавирусом полицейским из фонда борьбы с COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Минфин, Коронавирус, здравоохранение
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