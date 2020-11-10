Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,11 -0,0259  EUR: 33,39 -0,0307 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
С начала года почти 5 тысячам россиян выдали разрешение на постоянное проживание в Украине
С начала года почти 5 тысячам россиян выдали разрешение на постоянное проживание в Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
11010

Шмыгаль рассказал, за что отвечает Зеленский в переговорах с МВФ

Шмыгаль рассказал, за что отвечает Зеленский в переговорах с МВФ

Владимир Зеленский

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский участвует в переговорах только с главой Международного валютного фонда, с другими представителями говорят руководители Минфина и НБУ. Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Если говорить конкретно о МВФ, то переговоры ведут министр финансов, его заместители, председатель НБУ и его заместители, подключаюсь я и подключается Президент. В переговорах с главой МВФ принимает участие непосредственно Президент Украины, на уровне руководителя, ответственного за Европу, переговоры веду я лично на уровне руководителя миссии ведет переговоры министр финансов и глава НБУ и их заместители", - сказал Шмыгаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шмыгаль заявил, что ситуация с Конституционным судом не повлияет на сотрудничество с МВФ

Также он добавил, что сотрудничество с международными партнерами - это определенный стандарт отношений, когда Украина учится и завоевывает свою репутацию на рынке крупных займов.

Напомним, как сообщил председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, Международный валютный фонд беспокоит состояние публичных финансов Украины, они требуют сбалансированный и реальный государственный бюджет. Если предположить завышенный дефицит без источников покрытия - это ставит под угрозу финансовую состоятельность страны.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.