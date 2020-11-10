Кулеба посетит Молдову с визитом

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил Аурелиу Чоко с назначением на должность министра иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова. Кроме того, глава украинского МИД получил приглашение посетить Молдову с визитом, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД.

Как сообщили в пресс-службе, министры подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Республики Молдова в международно признанных границах.

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"Дмитрий Кулеба и Аурелиу Чоко подтвердили намерение углублять украинские-молдавские отношения, в частности решить накопленные в предыдущие годы проблемные вопросы", - говорится в сообщении.

Собеседники договорились также активизировать взаимодействие в рамках международных организаций, отметили в МИД.

"Дмитрий Кулеба принял приглашение Аурелиу Чоко посетить с визитом Республику Молдова", - говорится в сообщении.