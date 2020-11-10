Дело уклонения от уплаты 13 млн грн налогов: сообщено о подозрении двум руководителям предприятий

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Двум руководителям предприятий объявлено о подозрении в уклонении от уплаты налогов на 13 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ОГП, передает УНН.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении двум должностным лицам предприятий по факту уклонения от уплаты налогов, что привело к недополучению государственным бюджетом 13 млн грн", - отметили в сообщении.

В частности, следователями следственного управления Офиса крупных налогоплательщиков ГФС сообщено о подозрении директору одного из крупных сельхозпредприятий Винницкой области, который уклонился от уплаты налога на прибыль в сумме 8,7 млн грн (ч. 3 ст. 212 УК Украины). По данным следствия, руководитель отразил в бухгалтерском и налоговом учете недостоверные данные об операциях по покупке сельскохозяйственной продукции и искусственно завысил валовые расходы возглавляемого им предприятия.

Кроме того, следователями Главного следственного управления ГФС Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении директору одной из киевских девелоперских компаний по факту уклонения от уплаты налогов на сумму 4,3 млн грн (ч. 1 ст. 212 УК Украины). Расследованием установлено, что он путем отражения в налоговом учете несуществующих финансово-хозяйственных операций перечислял денежные средства на личные счета, после чего обналичивал полученные средства.

С целью возмещения неуплаченных налогов на имущество подозреваемых наложен арест. Досудебное расследование по уголовным производствам продолжается.

Напомним, что правоохранителями завершено досудебное расследование в отношении начальника одного из управлений Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины, которого подозревают в содействии в уклонении от уплаты 2 млрд грн налогов.