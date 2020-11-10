В Одессе автомобиль влетел в остановку: пострадали две женщины и двое подростков

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Одессе автомобиль "Toyota" въехал в остановку общественного транспорта. В результате ДТП пострадали две женщины и двое подростков, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ НП в Одесской области.

Как сообщили в полиции, автомобиль "Toyota" въехал в остановку общественного транспорта, на которой были люди, поступило в полицию в 18:30.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харькове автомобиль влетел на "островок безопасности": трое пострадавших в тяжелом состоянии, среди них ребенок

"По имеющейся информации, водитель "Toyota", двигаясь по проспекту Небесной сотни, не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта. В результате происшествия телесные повреждения различной степени тяжести получили 39-летняя женщина, ее 15-летняя дочь, 16-летний парень и 48-летняя женщина. Сейчас они в больнице", - сообщили в полиции.

Решается вопрос о правовой квалификации события. Водитель проходит медицинский осмотр для проверки на наличие алкоголя в крови.

Напомним, в Харькове произошло ДТП с пятью пострадавшими.