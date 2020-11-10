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В Одессе автомобиль влетел в остановку: пострадали две женщины и двое подростков

В Одессе автомобиль влетел в остановку: пострадали две женщины и двое подростков

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Одессе автомобиль "Toyota" въехал в остановку общественного транспорта. В результате ДТП пострадали две женщины и двое подростков, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ НП в Одесской области.

Как сообщили в полиции, автомобиль "Toyota" въехал в остановку общественного транспорта, на которой были люди, поступило в полицию в 18:30.

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"По имеющейся информации, водитель "Toyota", двигаясь по проспекту Небесной сотни, не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта. В результате происшествия телесные повреждения различной степени тяжести получили 39-летняя женщина, ее 15-летняя дочь, 16-летний парень и 48-летняя женщина. Сейчас они в больнице", - сообщили в полиции.

Решается вопрос о правовой квалификации события. Водитель проходит медицинский осмотр для проверки на наличие алкоголя в крови.

Напомним, в Харькове произошло ДТП с пятью пострадавшими.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Одесса и Одесская область, Украина
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