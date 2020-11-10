СБУ проводит расследование относительно негативных результатов аудита Нафтогаза - Шмыгаль

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Служба безопасности Украины проводит расследование относительно негативных результатов аудита НАК Нафтогаз Украины, результаты будут обнародованы. Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Относительно НАК Нафтогаза, там был проведен аудит за прошедшие годы работы. Есть результаты такого аудита, Государственная аудиторская служба проводила его, результаты являются отрицательными. Часть из них мы уже видели в СМИ, но там были представлены некорректные материалы. По результатам аудита СБУ сейчас проводит расследование. Результаты будут обнародованы", - сказал Шмыгаль.

Напомним, правительство утвердило обновленную редакцию устава НАК "Нафтогаз Украины", что приближает условия работы компании к руководящим принципам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).