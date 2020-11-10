Привет всем, кто меня потерял: появилось новое фото "пропавшего" Кернеса

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Харьковский городской голова Геннадий Кернес передает приветствия из клиники "Шарите". Об этом в своем Telegram-канале написал бизнесмен и друг семьи Павел Фукс, а также показал новое фото "пропавшего" Кернеса, передает УНН.

Отметим, что снимок сделан в клинике "Шарите", где лечится городской голова.

Павел Фукс даже привел слова Геннадия Кернеса, который переводит поздравления всем, кто его потерял.

"Передаю привет всем харьковчанам! И отдельный привет всем, кто меня потерял", - цитирует бизнесмен слова Кернеса.

Напомним, в полиции Харьковской облати сообщили о производстве об исчезновении Кернеса, но впоследствии стерли сообщение.

Позже пресс-секретарь Кернеса Юрий Сидоренко сообщил, что заявление об исчезновении городского головы Харькова Геннадия Кернеса подал местный активист Артур Газиев.

На вопрос, где сейчас находится Кернес, Сидоренко ответил: "Там, где и последние почти 2 месяца - в клинике "Шарите".

Отметим, что Геннадий Кернес, в середине сентября заболел COVID-19 и был срочно доставлен на лечение в Германию.

В октябре Кернес получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Как сообщалось, Геннадий Кернес официально признан Харьковским городским головой по результатам выборов в местные советы, которые состоялись 25 октября.