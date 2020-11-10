В Украине предложили сдавать детей в школу с пяти лет

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Министерстве образования и науки Украины рассматривают все за и против относительно начала образования в школах с 5 лет. Об этом написал в Facebook глава ведомства Сергей Шкарлет, передает УНН.

"В некоторых странах ЕС обучение начинают с 5 лет и заканчивают в 17. Звучало такое предложение и на сегодняшнем совещании в Минобразования с руководителями облуправлений. Это стоит обдумать, учитывая стандарты Новой украинской школы, и обсудить на педсоветах, в институтах повышения квалификации, с родителями. Минобразования рассматривает все предложения "за" и "против", - написал Шкарлет.

Также он добавил, что нужно наработать необходимые решения, чтобы 12-летняя школьное образование действовало, стало удобным и эффективным для детей, педагогов, родителей.

"Отказ от 12-летнего школьного образования - это абсолютный фейк. Дискуссия, которая не первый год продолжается в образовательном сообществе по поводу сроков начала и завершения школьного обучения, ни в коем случае не предусматривает возврата десятилетки", - добавил Шкарлет.

Напомним, по информации Минобразования, украинская система образования в целом готова к дистанционному обучению.