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Умерла теща Порошенко, которая болела COVID-19

Умерла теща Порошенко, которая болела COVID-19

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Умерла теща пятого Президента Украины Петра Порошенко - Людмила Переведенцева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Петр Порошенко, передает УНН.

"В этом году мы с Мариной осиротели. В июне ушел мой папа. Затем в августе - папа Марины. Сегодня перестало биться сердце Марининой мамы. Вечная ей память ...", - написал Порошенко.

Ранее Пятый президент Украины, нардеп Петр Порошенко заявил, что его теща умирает от коронавирусной болезни.

Добавим, что недавно Петр Порошенко сам переболел коронавирусом.

Как сообщал УНН, в июне ушел из жизни Алексей Порошенко, отец пятого президента Украины Петра Порошенко.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, Петр Порошенко
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