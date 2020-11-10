На Закарпатье на взятке разоблачили новоизбранного мэра со "слуг народа": на Банковой отреагировали

КИЕВ. 10 ноября. УНН. На Закарпатье СБУ задержала новоизбранного от партии "Слуга народа" голову Воловецкой ОТГ Михаила Попелича, которого подозревают в вымогательстве взятки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

“На Закарпатье СБУ задержала новоизбранного от партии „Слуга народа“ голову Воловецкой ОТГ Михаила Попелича, которого подозревают в вымогательстве взятки.

Времена, когда принадлежность к власти была индульгенцией от преследований за коррупцию и другие преступления, точно остались в прошлом”, — говорится в сообщении.

Как отметили в Офисе Президента, все должны быть равны перед законом.

“Однако мы постоянно подчеркиваем, что результаты работы правоохранительной системы пока явно недостаточны. Хотя команда Президента Владимира Зеленского сделала все для того, чтобы антикоррупционные органы стали действительно независимыми и эффективными. Среди прочего, наша команда обеспечила запуск полноценной работы Антикоррупционного суда. Мы продолжаем работать над изменениями в правоохранительной и судебной системах”, — добавили в сообщении.

Отмечается, что наказание за коррупцию должно стать более жестким и неотвратимым.

Напомним, по результатам проведенного партией “Слуга народа” параллельного подсчета голосов, представители партии получают около 220 должностей председателей объединенных территориальных общин из 1398 возможных по стране. При этом нет ни одной области, в которой не было бы во главе ОТГ представителя президентской партии.