В Google назвали топ-туристических объектов Украины
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Компания Google на запрос Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) предоставила информацию про топ-туристических объектов, мест и направлений в Украине по количеству поисковых запросов Google-Maps & Search за 9 месяцев 2020 года. Об этом сообщили в пресс-центре ГАРТ, передает УНН.
Так, первой пятеркой запросов среди природных парков и заповедных зон стали:
- бакота,
- Розовое озеро (Лемурийское),
- Тустань,
- Синевир,
- Голубые озера (Черниговщина).
Среди городских парков и развлекательных зон в поисковиках первенство получил:
- Центральный парк культуры и отдыха им. Максима Горького в Харькове,
- зоопарк в Киеве,
- аквапарк в Заливе,
- аквапарк в Одессе,
- Х-Park в Киеве.
Собираясь на море и пляжи, отдыхающие чаще всего искали:
- Аркадий (Одесса),
- Железный порт,
- Черноморск,
- Кирилловку,
- Коблево.
В свою очередь, среди горных туристических объектов популярными стали направления:
- Буковель,
- Драгобрат,
- вершину,
- Яремче,
- Карпаты в целом.
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“Спасибо каждому, кто в этом сезоне поставил #МандруйУкраїною и поделился в соцсетях любимыми туристическими локациями в Украине. Вместе мы узнаем родную страну и открываем ее не только для себя, но и для всего мира”, — резюмировали в ГАРТ.
Ранее Украина обновила список стран “красной” и “зеленой” зон.