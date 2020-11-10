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В Google назвали топ-туристических объектов Украины

В Google назвали топ-туристических объектов Украины

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Компания Google на запрос Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) предоставила информацию про топ-туристических объектов, мест и направлений в Украине по количеству поисковых запросов Google-Maps & Search за 9 месяцев 2020 года. Об этом сообщили в пресс-центре ГАРТ, передает УНН.

Так, первой пятеркой запросов среди природных парков и заповедных зон стали:

  • бакота,
  • Розовое озеро (Лемурийское),
  • Тустань,
  • Синевир,
  • Голубые озера (Черниговщина).

Среди городских парков и развлекательных зон в поисковиках первенство получил:

  • Центральный парк культуры и отдыха им. Максима Горького в Харькове,
  • зоопарк в Киеве,
  • аквапарк в Заливе,
  • аквапарк в Одессе,
  • Х-Park в Киеве.

Собираясь на море и пляжи, отдыхающие чаще всего искали:

  • Аркадий (Одесса),
  • Железный порт,
  • Черноморск,
  • Кирилловку,
  • Коблево.

В свою очередь, среди горных туристических объектов популярными стали направления:

  • Буковель,
  • Драгобрат,
  • вершину,
  • Яремче,
  • Карпаты в целом.

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“Спасибо каждому, кто в этом сезоне поставил #МандруйУкраїною и поделился в соцсетях любимыми туристическими локациями в Украине. Вместе мы узнаем родную страну и открываем ее не только для себя, но и для всего мира”, — резюмировали в ГАРТ.

Ранее Украина обновила список стран “красной” и “зеленой” зон.

Источник: УНН
Теги: Украина, Google, туризм
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