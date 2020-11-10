В Google назвали топ-туристических объектов Украины

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Компания Google на запрос Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) предоставила информацию про топ-туристических объектов, мест и направлений в Украине по количеству поисковых запросов Google-Maps & Search за 9 месяцев 2020 года. Об этом сообщили в пресс-центре ГАРТ, передает УНН.

Так, первой пятеркой запросов среди природных парков и заповедных зон стали:

бакота,

Розовое озеро (Лемурийское),

Тустань,

Синевир,

Голубые озера (Черниговщина).

Среди городских парков и развлекательных зон в поисковиках первенство получил:

Центральный парк культуры и отдыха им. Максима Горького в Харькове,

зоопарк в Киеве,

аквапарк в Заливе,

аквапарк в Одессе,

Х-Park в Киеве.

Собираясь на море и пляжи, отдыхающие чаще всего искали:

Аркадий (Одесса),

Железный порт,

Черноморск,

Кирилловку,

Коблево.

В свою очередь, среди горных туристических объектов популярными стали направления:

Буковель,

Драгобрат,

вершину,

Яремче,

Карпаты в целом.

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“Спасибо каждому, кто в этом сезоне поставил #МандруйУкраїною и поделился в соцсетях любимыми туристическими локациями в Украине. Вместе мы узнаем родную страну и открываем ее не только для себя, но и для всего мира”, — резюмировали в ГАРТ.

Ранее Украина обновила список стран “красной” и “зеленой” зон.