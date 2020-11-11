Полузащитник "Шахтера" признан лучшим футболистом тура УПЛ

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украинская Премьер-лига после опроса специалистов по экспертному совету, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 9-го тура "Favbet Лиги", передает УНН со ссылкой на сайт лиги.

По итогам голосования победу одержал полузащитник “Шахтера” Тарас Степаненко, опередивший нападающих “Мариуполя” Даниила Сикана и Бенито из “Олимпика”.

В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Также добавим, что лучшим тренером тура избран Руслан Костишина из “Колоса”.