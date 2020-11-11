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На Буковине уже более 26 тыс. инфицированных COVID-19

На Буковине уже более 26 тыс. инфицированных COVID-19

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 466 новых случаев инфицирования COVID-19, 164 человека выздоровели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.

Так, в целом на Буковине зафиксирован 26 301 случай болезни. За последние сутки 164 человека выздоровели, 11 643 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 520 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1880 образцов.

Больше подробностей глава ОГА не привел.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 479 197 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 8756 — летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, Черновцы и Черновицкая область
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